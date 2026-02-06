«Арсенал» заинтересован в подписании левого защитника дортмундской «Боруссии» Даниэля Свенссона. Дортмундцы готовы рассмотреть предложение в размере 30 миллионов за 23-летнего шведа, как сообщает Bild.

Даниэль Свенссон globallookpress.com

За подписание Свенссона также борются «Лидс Юнайтед» и миланский «Интер». Отмечается, что потенциальный переход игрока в «Арсенал» может повлиять на будущее Майлза Льюиса-Скелли в клубе.

В текущем сезоне Свенссон сыграл 30 матчей во всех турнирах, забив три гола и отдав одну результативную передачу. Его контракт с «Боруссией» действует до лета 2029 года.