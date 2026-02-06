Рафинья не сможет выйти на поле в матче против «Мальорки». Бразильский вингер продолжает восстанавливаться после травмы.

Напомним, что у нападающего «Барселоны» обнаружили мышечное перенапряжение в правом бедре. Из-за этого он не участвовал в гостевом матче 1/4 финала Кубка Испании с «Альбасете», который завершился со счетом 2:1 3 февраля.

По информации El Partidazo de COPE, Рафинья не тренировался перед предстоящим матчем с «Мальоркой» и, соответственно, пропустит эту игру. Также сообщается, что в матче 23-го тура Ла Лиги не смогут сыграть Гави, Педри и Андреас Кристенсен.