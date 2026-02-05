Вратарь «Пари НН» Никита Медведев высказался о целях команды на вторую часть сезона в РПЛ.

Никита Медведев globallookpress.com

«Восстанавливаясь после матчей, стараюсь не думать про футбол. Вне зависимости от того, удачная ли была игра или нет. В день после матча ни с кем не хочу общаться. А после проигранной встречи не понимаю, как можно еще футбол смотреть.

Не хочу давать прогнозы на вторую часть сезона. Цель — остаться без стыковых матчей и не вылететь из РПЛ», — цитирует Медведева «Матч ТВ».

Нижегородцы по итогам первой части сезона занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков за 18 встреч.