Российский нападающий Федор Чалов прокомментировал свой переход из греческого ПАОК в турецкий «Кайсериспор».

Федор Чалов globallookpress.com

«Готов к новому вызову и благодарен за возможность продолжать делать то, что люблю, рад быть частью коллектива и вносить свой вклад. Спасибо за доверие, веселее — мы в футболе! » — написал Чалов в соцсети.

В составе ПАОК 27-летний игрок выступал с 2024 года, «Кайсериспор» арендовал его до конца сезона.

В этом сезоне Чалов провел 22 матча, забил 3 мяча и сделал один ассист. Портал Transfermarkt оценивает его сейчас в € 5,5 млн.