«Валенсия» и «Атлетик» Бильбао сыграют в четвертьфинале Кубка Испании. Команды встретятся 4 февраля на «Месталье» в 23:00 по мск.

Накануне этого поединка «Валенсия» проиграла в Ла Лиге «Бетису» 1:2. У «Атлетика» была ничья с «Реал Сосьедадом» 1:1. При этом валенсийцы выиграли свои три предыдущие встречи, тогда как «баски» не могут победить уже 3 матча подряд.

Команды проведут второй матч на «Месталье» в этом сезоне. В сентябре «Валенсия» выиграла со счетом 2:0, тем самым ответив «Атлетику» за два предыдущих фиаско. Кто же победит сегодня?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.93.

Котировки букмекеров: 2.19 на победу «Валенсии», 3.25 на ничью, 3.45 на победу «Атлетика», 1.60 и 2.30 на проход команд в полуфинал.

Прогноз ИИ: «Валенсия» одержит уверенную победу со счетом 3:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Валенсия» — «Атлетик» смотрите на LiveCup.Run.

