«Валенсия» и «Атлетик» Бильбао сыграют в четвертьфинале Кубка Испании. Команды встретятся 4 февраля на «Месталье» в 23:00 по мск.
Накануне этого поединка «Валенсия» проиграла в Ла Лиге «Бетису» 1:2. У «Атлетика» была ничья с «Реал Сосьедадом» 1:1. При этом валенсийцы выиграли свои три предыдущие встречи, тогда как «баски» не могут победить уже 3 матча подряд.
Команды проведут второй матч на «Месталье» в этом сезоне. В сентябре «Валенсия» выиграла со счетом 2:0, тем самым ответив «Атлетику» за два предыдущих фиаско. Кто же победит сегодня?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Котировки букмекеров: 2.19 на победу «Валенсии», 3.25 на ничью, 3.45 на победу «Атлетика», 1.60 и 2.30 на проход команд в полуфинал.
- Прогноз ИИ: «Валенсия» одержит уверенную победу со счетом 3:0.
Трансляция матча
