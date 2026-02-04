Экс-игрок сборной России Игорь Колыванов прокомментировал переход нападающего Федора Чалова из греческого «ПАОК» в турецкий «Кайзериспор».

Федор Чалов
Федор Чалов globallookpress.com

«Когда Чалов уезжал в Грецию, я не был фанатом этого выбора.  У него не очень получилось в ПАОКе.  Туда можно уезжать в 33-35 лет.  Если бы Чалов уехал в топовый чемпионат, он бы проявил себя лучше. "Кайсериспор" идёт в конце турнирной таблицы.  Особо не блещет.  Там будет очень сложно себя проявить.  Когда ты играл в ЦСКА, боролся за чемпионство, непросто быть лидером и тянуть одеяло на себя в команде как "Кайсериспор".  Надеюсь, что у Чалова получится проявить свои лучшие качества.  Но будет непросто», — цитирует Колыванова «Чемпионат».

Форвард будет выступать за новую команду на правах аренды до конца текущего сезона.

С 2024 года Чалов играл за ПАОК.  В текущем сезоне он принял участие в 22 матчах, забив три гола и отдав одну результативную передачу.  Его контракт с греческим клубом действует до июня 2027 года.