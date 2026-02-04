Экс-игрок сборной России Игорь Колыванов прокомментировал переход нападающего Федора Чалова из греческого «ПАОК» в турецкий «Кайзериспор».

Федор Чалов globallookpress.com

«Когда Чалов уезжал в Грецию, я не был фанатом этого выбора. У него не очень получилось в ПАОКе. Туда можно уезжать в 33-35 лет. Если бы Чалов уехал в топовый чемпионат, он бы проявил себя лучше. "Кайсериспор" идёт в конце турнирной таблицы. Особо не блещет. Там будет очень сложно себя проявить. Когда ты играл в ЦСКА, боролся за чемпионство, непросто быть лидером и тянуть одеяло на себя в команде как "Кайсериспор". Надеюсь, что у Чалова получится проявить свои лучшие качества. Но будет непросто», — цитирует Колыванова «Чемпионат».

Форвард будет выступать за новую команду на правах аренды до конца текущего сезона.

С 2024 года Чалов играл за ПАОК. В текущем сезоне он принял участие в 22 матчах, забив три гола и отдав одну результативную передачу. Его контракт с греческим клубом действует до июня 2027 года.