В пресс-службе ПАОК подтвердили информацию о переходе нападающего Федора Чалова в турецкий клуб «Кайсериспор».
«Сделка между клубами завершена, и Чалов уже должен находиться в Турции», — сообщили «СЭ» представители пресс-службы.
Ранее сообщалось, что российский футболист отправится в турецкий клуб до конца текущего сезона на правах аренды без возможности выкупа.
В текущем сезоне Чалов сыграл 24 матча, забив три гола и отдав одну результативную передачу. Его контракт с ПАОК действует до лета 2027 года.