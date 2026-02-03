Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА (2:2, 4:5 по пен) в рамках Зимнего кубка РПЛ.
«Мы были очень тяжелыми, но есть вопросы по соблюдению игровой дисциплины. Во втором тайме вышли мотивированные пацаны. Удаление сыграло большую роль. Молодцы, что смогли сравнять счет. Главное, что удалось избежать травм. Все хотят выиграть, много эмоций. Хорошо же смотреть такие матчи, где много эмоций», — цитирует Мусаева «Матч ТВ».
Следующий матч «быки» проведут 6 февраля против «Зенита».