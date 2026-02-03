3 февраля на «Бай-Арене» в Леверкузене «Байер» примет «Санкт-Паули» в рамках поединка 1/4 финала Кубка Германии. Старт встречи в 22:45 мск.
«Байер» набрал хорошую серию побед. Леверкузенцы выиграли у «Вильярреала» в Лиге чемпионов. В Бундеслиге у команды были победы над «Вердером» и «Айнтрахтом». «Санкт-Паули» в отличие от своего оппонента не побеждает уже 6 матчей подряд. За последние несколько встреч гости имели две ничьи и одно поражение — 0:0 с «Гамбургом», 1:1 с «Лейпцигом» и 1:2 с «Аугсбургом».
В прошлом раунде Кубка «Байер» разобрался с дортмундской «Боруссией», а «Санкт-Паули» выиграл у «Боруссии» Менхегладбах. Последняя очная встреча команд закончилась со счетом 2:1 в пользу «Байера».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.86.
- Котировки букмекеров: 1.38 на победу «Байера», 5.20 на ничью, 7.60 на победу «Санкт-Паули».
- Прогноз ИИ: «Байер» одержит победу со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Байер» — «Санкт-Паули» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.