Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета дал жесткий отпор тем специалистам, которые говорят, что футбол «канониров» не самый зрелищный.

Микель Артета globallookpress.com

«По всей Европе говорят, что мы самая зрелищная команда в на континенте — много забиваем, играем на ноль.  Возможно, у меня другие источники.  И только в Англии мыслят по-другому.

Пришлите мне имена, адреса и электронную почту тех, кто критикует "Арсенал" — возможно, мы сможем поговорить, но я не могу дать вам огромный список всех людей», — сказал Артета на пресс-конференции перед ответным полуфиналом с «Челси» в Кубке английской лиги.

В АПЛ «Арсенал» уверенно лидирует после 24 туров, а Лиге чемпионов занял первое место с отрывом в общем этапе.