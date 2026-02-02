Португальский нападающий Криштиану Роналду выразил недовольство положением дел в «Аль-Насре» и отказывается выходить на поле, сообщает A Bola.

Криштиану Роналду globallookpress.com

По информации источника, 39-летний форвард намерен пропустить ближайший матч команды против «Эр-Рияда» в рамках 20-го тура саудовской Про-лиги. Причиной такого решения стало недовольство Роналду управлением клуба со стороны Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF).

Отмечается, что Криштиану считает уровень инвестиций в «Аль-Наср» недостаточным и полагает, что нынешняя стратегия руководства вредит развитию команды. Особенно резко португалец сравнивает ситуацию с «Аль-Хилялем», который, по его мнению, действует значительно активнее на трансферном рынке.

Роналду играет за «Аль-Наср» с 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года.