Полузащитник лондонского «Арсенала» Микель Мерино перенесёт операцию в связи с травмой ноги. Об этом сообщила пресс-служба английского клуба.

Микель Мерино globallookpress.com

29-летний испанец получил повреждение в матче 23-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (2:3), который состоялся 25 января. По итогам медицинского обследования у футболиста диагностировали травму кости правой стопы.

«У Мерино выявлено повреждение кости правой стопы. В ближайшие дни ему будет сделана операция, после чего он начнёт восстановительный и реабилитационный курс. Ожидается длительное отсутствие футболиста», — говорится в заявлении «Арсенала».

В текущем сезоне-2025/26 Мерино принял участие в 33 матчах во всех турнирах, записав на свой счёт шесть забитых мячей и три голевые передачи.