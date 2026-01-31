В матче 23-го тура итальянской Серии А «Сассуоло» на выезде победил «Пизу» со счетом 3:1.
На голы Доменико Берарди, Исмаэля Коне и автогол Антонио Караччиоло хозяева ответили только точным ударом Мишеля Эбишера.
Результат матча
ПизаПиза1:3СассуолоСассуоло
0:1 Доменико Берарди 25' 1:1 Михел Эбишер 51' 1:2 Исмаэль Коне 58'
Пиза: Симоне Скуффет, Антонио Караччоло, Симоне Канестрелли (Felipe Loyola 46'), Росен Божинов, Самуэле Ангори (Калвин Стенгс 85'), Идрисса Туре, Мариус Марин (Мехди Лери 46'), Михел Эбишер, Маттео Трамони, Стефано Морео (Филип Стоилкович 69'), Хенрик Мейстер (Рафиу Дуросинми 46')
Сассуоло: Арьянет Мурич, Джош Дойг, Тарик Мухаремович, Джей Идзес, Себастьян Валюкевич, Кристиан Торстведт, Неманья Матич, Арман Лорьенте (Лука Липани 73'), Андреа Пинамонти (Алиу Фадера 73'), Доменико Берарди (Кристиан Вольпато 84'), Исмаэль Коне (Лука Моро 73')
Жёлтые карточки: Росен Божинов 62', Маттео Трамони 64', Идрисса Туре 75' — Кристиан Торстведт 25', Исмаэль Коне 42', Лука Моро 79'
«Сассуоло» набрал 29 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Серии А. «Пиза» с 14 баллами идет 20-й.