«Сассуоло» набрал 29 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Серии А. «Пиза» с 14 баллами идет 20-й.

На голы Доменико Берарди, Исмаэля Коне и автогол Антонио Караччиоло хозяева ответили только точным ударом Мишеля Эбишера .

В матче 23-го тура итальянской Серии А «Сассуоло» на выезде победил «Пизу» со счетом 3:1.

