прогноз на матч Серии А, ставка за 1.89

31 января в 23-м туре чемпионата Италии сыграют «Пиза» и «Сассуоло». Начало встречи — в 17:00 мск.

«Пиза»

Турнирное положение: Команда проваливает нынешний сезон, занимая предпоследнее 19-е место в таблице Серии А с 14-ю очками в активе после 22-ти туров.

«Пиза» имеет в активе всего одну победу, 11 матчей вничью и десять поражений при общей разнице мячей 18:37. Отставание от «безопасной» зоны четыре очка.

Последние матчи: «Пиза» в последнем матче провалила игру против миланского «Интера». Клуб пропустил шесть мячей, забив два в ворота итальянского гранда.

До этого клуб поделил очки в поединке против «Аталанты» (1:1), «Удинезе» (2:2) и крупно уступил «Комо» со счетом 0:3. «Пиза» в последних пяти матчах проиграла два поединка и три свела вничью.

Прогнозы и ставки на Серию А

Не сыграют: Кэлвин Стенгс, Хуан Куадрадо, Матеус Лусуарди, Рауль Альбиоль, Даниэль Денун, Адриан Шемпер (у всех — травмы).

Состояние команды: «Пиза» не знает побед на протяжении 11-ти матчей к ряду. Последняя виктория у клуба была 7 ноября против «Кремонезе» (1:0). При этом команда пропустила в каждом из 11 встреч. «Пиза» является явным кандидатом на понижение в классе.

«Сассуоло»

Турнирное положение: «Сассуоло» располагается на 11-й строчке в Серии А, набрав после 22 туров 26 очков при семи победах, пяти матчах вничью и десяти поражениях. Общая разница мячей — 24:28.

Последние матчи: в последнем туре «Сассуоло» минимально обыграл «Кремонезе» (1:0). Ранее клуб уступил «Наполи» со счетом 0:1 и неудачно выступил против «Ромы» (0:2).

В последних пяти матчах «Сассуоло» одержал одну победу, один раз сыграл вничью и три раза проиграл с общим счетом 1:6.

Не сыграет: Даниэль Болока, Фали Канде и Эдоардо Пьераньоло — все травмированы.

Состояние команды: «Сассуоло» показывает плохую игру в обороне. У команды в среднем 1,5 мяча по турниру. При этом в последних четырех матчах шесть пропущенных голов, забив всего один. Однако клуб перед этим поединком смотрится намного лучше соперника.

Статистика для ставок

«Сассуоло» одержал одну победу в последних восьми матчах

«Пиза» не выигрывает в 11 матчах к ряду

«Пиза» пропустила 11 мячей в последних четырех матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сассуоло» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.15, а победа «Пизы» — в 2.95.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.17 и 1.63 соответственно.

Прогноз: сыграем на ожидании забитых мячей от каждой из команд. Это основная ставка.

1.89 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.89 на матч «Пиза» — «Сассуоло» принесёт прибыль 890₽, общая выплата — 1890₽

Ставка: Обе команды забьют в матче за 1.89.

Прогноз: предлагаем сыграть на победе гостей в этом поединке. «Сассуоло» не должен испытать больших проблем.

2.55 Победа «Сассуоло» Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.55 на матч «Пиза» — «Сассуоло» позволит вывести на карту выигрыш 1550₽, общая выплата — 2550₽

Ставка: Победа «Сассуоло» в матче за 2.55.