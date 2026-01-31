В 22-м туре испанской Ла Лиги «Осасуна» отобрала очки у «Вильярреала», сыграв с ним вничью со счетом 2:2.

Жерар Морено globallookpress.com

На 17-й минуте гости вышли вперед после точного удара Жерара Морено с пенальти.

Еще до перерыва памплонцы забили два мяча. На 20-й минуте счет сравнял Виктор Муньос, а на исходе первого тайма отличился лучший бомбардир команде Анте Будимир.

«Вильярреал» смог уйти от поражения усилиями Жерара Морено, который оформил дубль на 70-й минуте.

Результат матча Осасуна Памплона 2:2 Вильярреал Вильярреал 0:1 Херар Морено 17' пен. 1:1 Виктор Муньос 20' 2:1 Анте Будимир 45+2' 2:2 Херар Морено 71' Осасуна: Серхио Эррера, Валентен Розье, Флавиен Бойомо, Алехандро Катена ( Хорхе Эррандо 46' ), Хавьер Галан, Хон Монкайола, Лукас Торро, Рубен Гарсия ( Абель Бретонес 76' ), Виктор Муньос, Рауль Моро ( Аймар Орос 62' ), Анте Будимир ( Рауль Гарсия 76' ) Вильярреал: Луис Жуниор, Рафа Марин, Сантьяго Моуриньо, Альберто Молейро, Пап Гуй, Даниэль Парехо ( Тажон Бушанан 75' ), Альфонсо Педраса ( Серхи Кардона 46' ), Ренато Вейга, Жорж Микаутадзе ( Сантьяго Комесанья 75' ), Херар Морено ( Тани Олувасейи 83' ), Николя Пепе Жёлтые карточки: Алехандро Катена 38', Лукас Торро 72' — Альфонсо Педраса 19', Ренато Вейга 90'