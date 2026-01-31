В 22-м туре испанской Ла Лиги «Осасуна» отобрала очки у «Вильярреала», сыграв с ним вничью со счетом 2:2.
На 17-й минуте гости вышли вперед после точного удара Жерара Морено с пенальти.
Еще до перерыва памплонцы забили два мяча. На 20-й минуте счет сравнял Виктор Муньос, а на исходе первого тайма отличился лучший бомбардир команде Анте Будимир.
«Вильярреал» смог уйти от поражения усилиями Жерара Морено, который оформил дубль на 70-й минуте.
Результат матча
ОсасунаПамплона2:2ВильярреалВильярреал
0:1 Херар Морено 17' пен. 1:1 Виктор Муньос 20' 2:1 Анте Будимир 45+2' 2:2 Херар Морено 71'
Осасуна: Серхио Эррера, Валентен Розье, Флавиен Бойомо, Алехандро Катена (Хорхе Эррандо 46'), Хавьер Галан, Хон Монкайола, Лукас Торро, Рубен Гарсия (Абель Бретонес 76'), Виктор Муньос, Рауль Моро (Аймар Орос 62'), Анте Будимир (Рауль Гарсия 76')
Вильярреал: Луис Жуниор, Рафа Марин, Сантьяго Моуриньо, Альберто Молейро, Пап Гуй, Даниэль Парехо (Тажон Бушанан 75'), Альфонсо Педраса (Серхи Кардона 46'), Ренато Вейга, Жорж Микаутадзе (Сантьяго Комесанья 75'), Херар Морено (Тани Олувасейи 83'), Николя Пепе
Жёлтые карточки: Алехандро Катена 38', Лукас Торро 72' — Альфонсо Педраса 19', Ренато Вейга 90'