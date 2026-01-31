«Ланс» одолел «Гавр» (1:0) в матче 20-го тура французской Лиги 1.

Единственный гол у хозяев записал на свой счет Рубен Агилар на 45+1-й минуте.

Результат матча

Ланс Ланс 1:0 Гавр Гавр

1:0 Рубен Агилар 45+1' 2:0 Адриен Томассон 66'

Ланс: Робин Риссер, Киллиан Антонио, Маланг Сарр, Рубен Агилар, Матьё Юдоль, Мамаду Сангаре, Адриен Томассон, Флорьян Товен ( Флорьян Сотока 90' ), Уэсли Саид ( Абдалла Сима 90' ), Одсонн Эдуард ( Райан Фофана 75' ), Ismaelo Ganiou

Гавр: Янис Зуаи ( Тимоте Пембеле 70' ), Лоик Него ( Фоде Дукуре 78' ), Аруна Санганте ( Daren Nbenbege Mosengo 59' ), Аюму Сэко, Штефан Загаду ( Kenny Quetant 90' ), Софьян Буфаль, Люка Гурна-Дуат, Рассул Ндиайе, Симон Эбоног ( Феликс Мамбимби 90' ), Исса Сумаре, Lionel M'Pasi

Жёлтые карточки: Киллиан Антонио 90+8' — Софьян Буфаль 49', Люка Гурна-Дуат 78'