«Ланс» одолел «Гавр» (1:0) в матче 20-го тура французской Лиги 1.
Единственный гол у хозяев записал на свой счет Рубен Агилар на 45+1-й минуте.
Результат матча
ЛансЛанс1:0ГаврГавр
1:0 Рубен Агилар 45+1' 2:0 Адриен Томассон 66'
Ланс: Робин Риссер, Киллиан Антонио, Маланг Сарр, Рубен Агилар, Матьё Юдоль, Мамаду Сангаре, Адриен Томассон, Флорьян Товен (Флорьян Сотока 90'), Уэсли Саид (Абдалла Сима 90'), Одсонн Эдуард (Райан Фофана 75'), Ismaelo Ganiou
Гавр: Янис Зуаи (Тимоте Пембеле 70'), Лоик Него (Фоде Дукуре 78'), Аруна Санганте (Daren Nbenbege Mosengo 59'), Аюму Сэко, Штефан Загаду (Kenny Quetant 90'), Софьян Буфаль, Люка Гурна-Дуат, Рассул Ндиайе, Симон Эбоног (Феликс Мамбимби 90'), Исса Сумаре, Lionel M'Pasi
Жёлтые карточки: Киллиан Антонио 90+8' — Софьян Буфаль 49', Люка Гурна-Дуат 78'
После этого матча «Ланс» располагается на 1-й позиции в таблице Лиги 1 с 46-ю очками в активе. «Гавр» — на 15-й строчке с 20-ю баллами.