Наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик решил меньше использовать игроков из второй команды в играх за основной состав, информирует издание Sport.es.

Как сообщает источник, немецкий специалист решил дать больше возможностей главному тренеру «Барселоны В» Джулиано Беллетти для работы с составом резервной команды, чтобы попытаться выйти с ней в Сегунду В из четвертого дивизиона.

В этом чемпионате Флик часто выдергивал футболистов из второй команде, не давая им игрового времени, они просто сидели в запасе и не играли за резерв. Так, 17-летний Тони Фернандес находился в заявке «Барселоны» в 12 играх, но провел на поле всего 45 минут.