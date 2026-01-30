В матче 8-го тура общего этапа Лиги Европы «Порту» на своем поле переиграл «Рейнджерс» со счетом 3:1.
На гол Джейди Гассама в дебюте встречи хозяева ответили точными ударами Родриго Моры и Франсишку Моуры, а также автоголом Эмманюэля Фернандеса.
Результат матча
ПортуПорту3:1РейнджерсГлазго
0:1 Джеди Гассама 6' 1:1 Родригу Мора 27' 2:1 Франсишку Моура 36'
Порту: Диогу Кошта, Алберту Кошта (Мартин Фернандеш 61'), Якуб Кивёр, Ян Беднарек, Франсишку Моура, Пепе, Виктор Фрохольдт (Пабло Росарио 68'), Алан Варела, Родригу Мора (Габри Вейга 80'), Виллиам Гомес (Борха Сайнс 61'), Саму Агехова (Дениз Гюль 68')
Рейнджерс: Джек Батлэнд, Джейден Мегома (Джон Сауттар 46'), Нассер Джига, Эммануэль Фернандес (Боян Миовски 58'), Джеймс Тавернье, Мохаммед Диоманде, Николас Раскин, Максимилиан Ааронс, Финдли Кертис (Тело Асгаард 70'), Юссеф Шермити (Майки Мур 70'), Джеди Гассама (Оливер Антман 58')
Жёлтая карточка: Максимилиан Ааронс 50' (Рейнджерс)
Благодаря победе «Порту» набрал 17 очков, стал пятым и пробился сразу в 1/8 финала Лиги Европы. «Рейнджерс» с 4 баллами финишировал 32-м и покинул соревнование.