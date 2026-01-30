В матче 8-го тура общего этапа Лиги Европы «Порту» на своем поле переиграл «Рейнджерс» со счетом 3:1.

На гол Джейди Гассама в дебюте встречи хозяева ответили точными ударами Родриго Моры и Франсишку Моуры, а также автоголом Эмманюэля Фернандеса.

Результат матча

Порту Порту 3:1 Рейнджерс Глазго

0:1 Джеди Гассама 6' 1:1 Родригу Мора 27' 2:1 Франсишку Моура 36'

Порту: Диогу Кошта, Алберту Кошта ( Мартин Фернандеш 61' ), Якуб Кивёр, Ян Беднарек, Франсишку Моура, Пепе, Виктор Фрохольдт ( Пабло Росарио 68' ), Алан Варела, Родригу Мора ( Габри Вейга 80' ), Виллиам Гомес ( Борха Сайнс 61' ), Саму Агехова ( Дениз Гюль 68' )

Рейнджерс: Джек Батлэнд, Джейден Мегома ( Джон Сауттар 46' ), Нассер Джига, Эммануэль Фернандес ( Боян Миовски 58' ), Джеймс Тавернье, Мохаммед Диоманде, Николас Раскин, Максимилиан Ааронс, Финдли Кертис ( Тело Асгаард 70' ), Юссеф Шермити ( Майки Мур 70' ), Джеди Гассама ( Оливер Антман 58' )

Жёлтая карточка: Максимилиан Ааронс 50' (Рейнджерс)