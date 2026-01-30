Турецкий «Фенербахче» проявляет интерес к нападающему «Аталанты» Адемоле Лукману. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

Адемола Лукман globallookpress.com

По данным источника, представители стамбульского клуба в ближайшее время намерены отправиться в Италию для проведения переговоров. 28-летний нигерийский форвард рассматривается «Фенербахче» как одна из ключевых трансферных целей.

Ранее турецкий клуб уже предпринимал попытку подписать Лукмана осенью 2025 года, однако сторонам не удалось согласовать условия сделки.

В текущем розыгрыше Серии А Лукман принял участие в 12 матчах и забил два мяча. В семи встречах Лиги чемпионов на его счету один гол.