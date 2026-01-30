Матч 22-го тура испанской Примеры между «Эспаньолом» и «Алавесом» состоится 30 января в 23:00 мск.
«Эспаньол» с 34 очками находится на 5-м месте. Чтобы сохранить за собой эту позицию, «попугаям» сегодня может не хватить ничьи, поэтому им нужно побеждать. Однако в последних турах с этим у команды были проблемы. Она проиграла «Валенсии», «Жироне», «Барселоне», а также сыграла вничью с «Леванте».
«Алавес» в прошлом туре выиграл у «Бетиса» и набрал 22 очка. Тем не менее гостям нужно продолжать набирать баллы, так как зона вылета всего в одном пункте.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.95.
- Котировки букмекеров: 1.97 на победу «Эспаньола», 3.15 на ничью, 4.50 на победу «Алавеса».
- Прогноз ИИ: поединок завершится нулевой ничьей.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Эспаньол» — «Алавес» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.