Матч 22-го тура испанской Примеры между «Эспаньолом» и «Алавесом» состоится 30 января в 23:00 мск.

«Эспаньол» с 34 очками находится на 5-м месте. Чтобы сохранить за собой эту позицию, «попугаям» сегодня может не хватить ничьи, поэтому им нужно побеждать. Однако в последних турах с этим у команды были проблемы. Она проиграла «Валенсии», «Жироне», «Барселоне», а также сыграла вничью с «Леванте».

«Алавес» в прошлом туре выиграл у «Бетиса» и набрал 22 очка. Тем не менее гостям нужно продолжать набирать баллы, так как зона вылета всего в одном пункте.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.95.

Котировки букмекеров: 1.97 на победу «Эспаньола», 3.15 на ничью, 4.50 на победу «Алавеса».

Прогноз ИИ: поединок завершится нулевой ничьей.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Эспаньол» — «Алавес» смотрите на LiveCup.Run.

