Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик прокомментировал переход Дро Фернандеса в «ПСЖ».

Дро Фернандес globallookpress.com

«Мне сложно что-то сказать по этому поводу. Я очень ценю Дро, но, безусловно, разочарован его решением. Он тоже осознает это, но я по-прежнему считаю его отличным игроком. В "Барселоне" у него были бы отличные перспективы. Однако он выбрал другой путь, и я должен уважать его выбор. Такова жизнь в футболе», — отметил Флик в интервью AS.

18-летний полузащитник перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в сумму 8 миллионов евро и подписал контракт до июня 2030 года.