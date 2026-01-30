Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик прокомментировал переход Дро Фернандеса в «ПСЖ».

Дро Фернандес
Дро Фернандес globallookpress.com

«Мне сложно что-то сказать по этому поводу.  Я очень ценю Дро, но, безусловно, разочарован его решением.  Он тоже осознает это, но я по-прежнему считаю его отличным игроком.  В "Барселоне" у него были бы отличные перспективы.  Однако он выбрал другой путь, и я должен уважать его выбор.  Такова жизнь в футболе», — отметил Флик в интервью AS.

18-летний полузащитник перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в сумму 8 миллионов евро и подписал контракт до июня 2030 года.