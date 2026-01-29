Бывший капитан московского «Спартака» Егор Титов верит в перспективы Александра Соболева в «Зените».

Александр Соболев globallookpress.com

«В "Спартаке" Соболев был хорошо адаптирован, и команда там играла на него. В "Зените" такого нет.

В "Зените" была огромная конкуренция в атаке и, уверен, еще будет. И Соболеву можно рассчитывать только на себя, чтобы ощутить себя более уверенно. А то, что он умеет забивать, мы это знаем.

Его главное преимущество — это рост, игра наверху, в "Спартаке" он большинство голов забивал со "второго этажа". Уверен, что он начнет забивать в "Зените" больше», — написал Титов в соцсети.

В текущем сезоне 28-летний форвард сыграл за питерцев 23 матча, забил в них 5 мячей и сделал 2 ассиста.