Матч 8-го тура Лиги Европы между «Панатинаикосом» и «Ромой» состоится 29 января на «Олимпийском стадионе» в Афинах. Старт встречи в 23:00 мск.

«Панатинаикос» обеспечил себе место в раунде стыков, при этом уже никак не попадает в зону прямого плей-офф, так как имеет 11 очков и отстает от топ-8 на 4 пункта.

«Роме» очень важно выиграть. Именно победа позволит «римлянам» гарантировать себе выход в плей-офф. До этого «римляне» выиграли в четырех турах подряд, обыграв «Селтик», «Штутгарт», «Мидтьюллан» и «Рейнджерс». Удастся ли команде Гасперини продолжить серию побед в еврокубках?

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.81.

Котировки букмекеров: 6.40 на победу «Панатинаикоса», 3.75 на ничью, 1.64 на победу «Ромы».

Прогноз ИИ: матч закончится нулевой ничьей.

