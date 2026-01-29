Матч 8-го тура Лиги Европы между «Панатинаикосом» и «Ромой» состоится 29 января на «Олимпийском стадионе» в Афинах. Старт встречи в 23:00 мск.
«Панатинаикос» обеспечил себе место в раунде стыков, при этом уже никак не попадает в зону прямого плей-офф, так как имеет 11 очков и отстает от топ-8 на 4 пункта.
«Роме» очень важно выиграть. Именно победа позволит «римлянам» гарантировать себе выход в плей-офф. До этого «римляне» выиграли в четырех турах подряд, обыграв «Селтик», «Штутгарт», «Мидтьюллан» и «Рейнджерс». Удастся ли команде Гасперини продолжить серию побед в еврокубках?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Котировки букмекеров: 6.40 на победу «Панатинаикоса», 3.75 на ничью, 1.64 на победу «Ромы».
- Прогноз ИИ: матч закончится нулевой ничьей.
Трансляция матча
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.