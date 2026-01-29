Левандовский поразил ворота уже 40-го клуба в истории выступлений в главном еврокубке. Таким образом, форвард догнал Месси, который также забивал 40 разным командам в Лиге чемпионов. Юбилейным соперником для поляка стал именно «Копенгаген».

В матче 8-го тура общего этапа ЛЧ сезона-2025/2026 сине-гранатовые дома разгромили «Копенгаген» со счетом 4:1. Польский нападающий отличился на 48-й минуте, сравняв счет и внеся весомый вклад в победу команды.

37-летний форвард «Барселоны» Роберт Левандовский повторил рекорд бывшего нападающего каталонской команды Лионеля Месси в Лиге чемпионов. Об этом сообщает статистический портал 365Scores.

