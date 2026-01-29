После восьми туров «Барселона» заняла пятое место в общем раунде Лиги чемпионов, заработав 16 очков.

«Ламину приходится адаптироваться, поскольку соперник часто опекает его двумя-тремя игроками. Он также активно участвовал в обороне, следя за соперниками и возвращаясь назад. Благодаря его присутствию, "Копенгагену" было трудно прорваться к нашим воротам. Он прибавил в игре, но у него есть невероятные качества. Ламин — потрясающий игрок», — отметил Флик на официальном сайте УЕФА.

Главный тренер испанской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высоко оценил игру полузащитника Ламина Ямаля в матче 8-го тура Лиги чемпионов против датского «Копенгагена» (4:1).

