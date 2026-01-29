Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов поделился мнением об игре своей команды в товарищеском матче против «Вардара» из Северной Македонии.

Станислав Черчесов — главный тренер «Ахмата» globallookpress.com

«Мы знаем, как "Вардар" играет, они на первом месте у себя, знали, что они до этого проиграли Махачкале. Понимали, что они будут играть "от ножа", так и получилось.

Мы борьбу приняли, не уступили ни в чём, ну и забили гол. Во втором тайме сразу не попали в игру, потом вкатились и то, что хотели, то и увидели. Главное, моменты, которые мы тренируем, — доводить до логического конца. Претензий ни к кому нет, все работают», — приводит слова Черчесова официальный телеграм-канал клуба.

В следующем товарищеском матче «Ахмат» сыграет против калининградской «Балтики» 18-го февраля.