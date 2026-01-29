Главный тренер «Арсенала», Микель Артета, подвел итоги группового этапа Лиги чемпионов, где его команда одержала восемь побед подряд и заняла первое место.

Микель Артета globallookpress.com

«Мы показали стабильность и игру на высочайшем уровне, несмотря на сложные матчи. Выиграть восемь игр подряд в этом турнире — большая редкость и достижение, за которое я хочу поблагодарить своих игроков. Мы приложим все усилия, чтобы сохранить этот уровень и пройти в следующий раунд. Вот и все», — сказал Артета на официальном сайте УЕФА.

В последнем туре «Арсенал» победил казахстанский «Кайрат» на своем стадионе со счетом 3:2.