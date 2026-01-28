В матче 1/8 финала Кубка Италии «Фиорентина» в родных стенах проиграла «Комо» со счетом 1:3.

Нико Пас globallookpress.com

Открыли счет в игре хозяева усилиями Роберто Пикколи на 7-й минуте, но уже на 20-й минуте результат снова стал равным благодаря голу Серхи Роберто. Все решилось на 60-й минуте, когда точный удар Нико Паса вывел «Комо» вперед, а на 91-й минуте Альваро Мората поставил точку в матче.

Результат матча Фиорентина Флоренция 1:2 Комо Комо 1:0 Роберто Пикколи 7' 1:1 Серхи Роберто 20' 1:2 Нико Пас 60' Фиорентина: Оливер Кристенсен, Никколо Фортини, Пьетро Комуццо, Лука Раньери, Джованни Фаббиан, Шер Ндур ( Робин Гозенс 66' ), Марко Брешианини, Джек Харрисон, Якопо Фаццини ( Манор Соломон 73' ), Роберто Пикколи ( Альберт Гудмундссон 66' ), Luis Balbo ( Николо Фаджоли 66' ) Комо: Жан Бутез, Альберто Морено, Диего Карлос, Хакобо Рамон, Максанс Какере, Серхи Роберто ( Максимо Перроне 70' ), Анастасиос Дувикас ( Нико Пас 28' ), Хесус Родригес Карабальо ( Джейден Аддай 70' ), Николас Кюн, Лукаш Да Кунья, Игнасе ван дер Бремпт ( Иван Смолчич 46' ) Жёлтые карточки: Марко Брешианини 33' — Игнасе ван дер Бремпт 38', Диего Карлос 59', Нико Пас 77'

Статистика матча 4 Удары в створ 6 1 Удары мимо 6 41 Владение мячом 59 1 Угловые удары 5 1 Офсайды 1 8 Фолы 14

Таким образом, «Комо» пробился в четвертьфинал Кубка Италии, где сыграет против «Наполи».