В матче 1/8 финала Кубка Италии «Фиорентина» в родных стенах проиграла «Комо» со счетом 1:3.
Открыли счет в игре хозяева усилиями Роберто Пикколи на 7-й минуте, но уже на 20-й минуте результат снова стал равным благодаря голу Серхи Роберто. Все решилось на 60-й минуте, когда точный удар Нико Паса вывел «Комо» вперед, а на 91-й минуте Альваро Мората поставил точку в матче.
Результат матча
ФиорентинаФлоренция1:2КомоКомо
1:0 Роберто Пикколи 7' 1:1 Серхи Роберто 20' 1:2 Нико Пас 60'
Фиорентина: Оливер Кристенсен, Никколо Фортини, Пьетро Комуццо, Лука Раньери, Джованни Фаббиан, Шер Ндур (Робин Гозенс 66'), Марко Брешианини, Джек Харрисон, Якопо Фаццини (Манор Соломон 73'), Роберто Пикколи (Альберт Гудмундссон 66'), Luis Balbo (Николо Фаджоли 66')
Комо: Жан Бутез, Альберто Морено, Диего Карлос, Хакобо Рамон, Максанс Какере, Серхи Роберто (Максимо Перроне 70'), Анастасиос Дувикас (Нико Пас 28'), Хесус Родригес Карабальо (Джейден Аддай 70'), Николас Кюн, Лукаш Да Кунья, Игнасе ван дер Бремпт (Иван Смолчич 46')
Жёлтые карточки: Марко Брешианини 33' — Игнасе ван дер Бремпт 38', Диего Карлос 59', Нико Пас 77'
Таким образом, «Комо» пробился в четвертьфинал Кубка Италии, где сыграет против «Наполи».