Главный тренер «Жироны» Мичел Санчес прокомментировал первый матч голкипера Марк-Андре тер Штегена за команду в игре 21-го тура Ла Лиги против «Хетафе», завершившейся вничью 1:1.

Марк-Андре тер Штеген globallookpress.com

Немецкий вратарь не смог сохранить ворота в неприкосновенности, пропустив мяч после единственного удара соперника в створ.

«Мне повезло работать с тремя отличными голкиперами. Он выдал великолепный дебют. Его манера игры включает качества, которые редко встречаются в профессиональном футболе: превосходную работу ног и стремление постоянно играть вперёд», — цитирует Мичела издание Sport.es.

«Жирона» арендовала 33-летнего вратаря до конца сезона без опции выкупа. Контракт тер Штегена с «Барселоной» действует до лета 2028 года.