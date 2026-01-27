Бывший футболист и тренер «Зенита» Владислав Радимов высказался о том, что питерский клуб продлил контракт с полузащитником Педро.

Владислав Радимов globallookpress.com

«Продление контракта с Педро вполне логично. Молодой, перспективный, без пяти минут игрок сборной Бразилии. Прогрессирующий. Думаю, это оптимальное решение. И Педро должен быть доволен, и "Зенит", конечно», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Педро пополнил ряды «Зенита» в феврале 2024 года. В этом сезоне на его счету 23 матча во всех турнирах, 3 забитых мяча и 3 ассиста.

Всего за время выступления в составе питерского клуба он сыграл 76 матчей, забил в них 11 голов и отдал 11 результативных передач.