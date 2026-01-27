Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о победе над «Елимаем» в товарищеском матче.

Мурад Мусаев
Мурад Мусаев globallookpress.com

«Мы последними из клубов РПЛ сыграли контрольный матч.  Проделана была большая работа, много двухразовых тренировок, и в принципе довольны содержанием.  Не все получалось, однако и не могло сегодня все получаться.  Самое главное, что была хорошая самоотдача, хорошие комбинации, надо доводить до ума последний пас, реализацию.  Но в целом ни одного человека не было, который бы не отдался на 100%.  Это сейчас самое главное.  Конечно, важно всегда побеждать, какой бы ни был матч, важно играть на победу, что сегодня и получилось», — сказал Мусаев в интервью пресс-службе на YouTube-канале.

В следующей игре «Краснодар» 3 февраля сыграет против московского ЦСКА.

Напомним, что «Краснодар» в настоящий момент лидирует в РПЛ.  Возобновление чемпионата запланировано на конец февраля.