Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о победе над «Елимаем» в товарищеском матче.

Мурад Мусаев globallookpress.com

«Мы последними из клубов РПЛ сыграли контрольный матч. Проделана была большая работа, много двухразовых тренировок, и в принципе довольны содержанием. Не все получалось, однако и не могло сегодня все получаться. Самое главное, что была хорошая самоотдача, хорошие комбинации, надо доводить до ума последний пас, реализацию. Но в целом ни одного человека не было, который бы не отдался на 100%. Это сейчас самое главное. Конечно, важно всегда побеждать, какой бы ни был матч, важно играть на победу, что сегодня и получилось», — сказал Мусаев в интервью пресс-службе на YouTube-канале.

В следующей игре «Краснодар» 3 февраля сыграет против московского ЦСКА.

Напомним, что «Краснодар» в настоящий момент лидирует в РПЛ. Возобновление чемпионата запланировано на конец февраля.