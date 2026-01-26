Бывший форвард «Милана» и сборной Бразилии Алешандре Пато стал частью консорциума, который планирует приобрести английский клуб второй лиги «Колчестер Юнайтед».

Команда Чемпионшипа подтвердила участие 36-летнего футболиста в субботнем домашнем матче, который он посетил вместе с нынешним владельцем Робби Коулингом. Об этом информирует BBC.

Хотя сделка находится на стадии обсуждения, официальных заявлений пока не последовало. Ранее переговоры с американской компанией Lightwell Sports Group, которые велись с целью покупки клуба, завершились неудачно в июне прошлого года.

За свою карьеру в сборной Бразилии Алешандре Пато сыграл 27 матчей и забил 10 голов. Также он выступал за свою страну на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, где бразильская команда завоевала серебро.