Испанская «Барселона» заканчивает переход 16-летнего вундеркинда «Норвича» Аджая Тавареса, информирует инсайдер Фабрицио Романо

Аджай Таварес globallookpress.com

Таварес является воспитанником «Норвича» и сейчас выступает в молодежной команде клуба. Всего в этом сезоне он провел 10 матчей за свой клуб и не отметился результативными действиями.

Полузащитник является игроком юношеской сборной Англии, где сыграл 15 матчей и забил 3 гола. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны дортмундской «Боруссии», «РБ Лейпцига», «Баварии», «Милана», «Ювентуса», «Арсенала», «Ман Сити» и «Челси».