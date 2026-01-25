Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер высказался о восьмиматчевой серии без побед и положении в турнирной таблице.

Оливер Гласнер globallookpress.com

«Если так будет и дальше — это проблема, но проблема будет у любой команды в лиге, если она ни разу не победит в следующих 15 матчах. Сейчас мы ближе к зоне еврокубков, чем к зоне вылета.

В прошлом сезоне мы были плюс-минус в такой же ситуации после ужасного начала, но в клубе царила хорошая атмосфера, мы смотрели вперед, а не назад. Сейчас все наоборот.

Я понимаю все вопросы, но важно сохранять оптимизм, иначе нам не создать настроение, необходимое для побед», — цитирует Гласнера London Now.

«Кристал Пэлас» имеет на своем счету 28 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ.