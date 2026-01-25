Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» на матч 23-го тура английской Премьер-лиги.

Гарри Магуайр — защитник «Манчестер Юнайтед» globallookpress.com

«Арсенал»: Райя, Салиба, Магальяйнс, Тимбер, Инкапье, Эдегор, Субименди, Райс, Троссард, Сака, Жезус.

«Манчестер Юнайтед»: Ламменс, Дало, Магуайр, Мартинес, Шоу, Доргу, Майну, Фернандеш, Каземиро, Диалло, Мбемо.

Матч между этими командами состоится сегодня, 25-го января в 19:30 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 22-х туров в АПЛ «Арсенал» занимает 1-е место в таблице с 50-ю очками в активе. «Манчестер Юнайтед» располагается на 5-й строчке с 35-ю баллами.