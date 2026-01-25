25 января в матче 21-го тура испанской Примеры «Алавес» и «Бетис» померяются силами. Команды сыграют на стадионе «Мендисорротца», начало игры в 23:00 мск.

«Алавес» давно не побеждал в турнире. По итогу команда опустилась на 18-е место и сейчас у нее 19 очков на счету. В прошлом туре хозяева проиграли «Атлетико» 0:1, а перед этим уступили 1:3 «Вильярреалу».

«Бетис» с 32 баллами замыкает топ-6. Севильцы в прошлом туре обыграли «Вильярреал» 2:0. Если «Бетису» удастся победить, то клуб поднимется на 5-е место, потеснив «Эспаньол».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.70.

Котировки букмекеров: 2.80 на победу «Алавеса», 2.95 на ничью, 2.85 на победу «Бетиса».

Прогноз ИИ: матч завершится нулевой ничьей.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Алавес» — «Бетис» смотрите на LiveCup.Run.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.