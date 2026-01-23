Испанский «Реал Сосьедад» рассказал о будущем в клубе российского полузащитника Арсена Захаряна.

Арсен Захарян globallookpress.com

«У нас нет никакой информации насчет возможного ухода Захаряна в это трансферное окно», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Недавно издание COPE сообщило, что 22-летний хавбек в ближайшее время покинет клуб из Сан-Себастьяна, так как новый тренер команды Пеллегрино Матараццо не видит его в составе.

За испанский клуб Захарян играет с августа 2023 года, перебравшись из московского «Динамо». Всего сыграл за «Реал Сосьедад» 16 матчей в этом сезоне во всех турнирах и забил один в большей части из них появляясь на замену.