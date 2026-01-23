Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал информацию о том, что защитник «Антальяспора» Георгий Джикия может перейти в «Ахмат».

Георгий Джикия globallookpress.com

«Черчесов понимает, что ему нужен опытный игрок. Возможно, что Джикия и может стать таким для "Ахмата".

В "Спартаке" в него не верили, перестали ставить в состав. Поэтому он и перестал играть в команде. И не забывайте о российском паспорте. Это сейчас тоже важный факт», — сказал Ловчев «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Джикия провел за «Антальяспор» 12 матчей в рамках чемпионата Турции и забил 2 гола.