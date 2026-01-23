Член консультативного совета «Динамо» Михаил Гершкович высказался о ситуации вокруг полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

Арсен Захарян globallookpress.com

«Думаю, что ему надо менять обстановку, не его это оказалось. Болезни преследуют, он никак не может войти в основной состав, хотя очень талантливый парень. Нужно, чтобы раскрылся его потенциал, нужно, чтобы он попал в определённую среду, к хорошему тренеру. Думаю, если он поменяет место своего расположения, может, это пойдёт на пользу. Прежде всего, очень многое зависит от него. От его отношения к делу, от режима, старания, желания себя проявить. Не знаю, в чем именно проблема, потому что не знаю тонкостей. Просто говорю о тех вещах, которые влияют на карьеру футболиста.

Возвращение в "Динамо"? Это был бы хороший вариант. Он пришел бы в свою среду, в свою команду. В футбол он играть умеет, ему надо найти свое место, тогда он заиграет прежними красками. Думаю, Гусеву он помог бы», — цитирует Гершковича «Матч ТВ».

За испанский клуб Захарян играет с августа 2023 года, перебравшись из московского «Динамо». Всего сыграл за «Реал Сосьедад» 16 матчей в этом сезоне во всех турнирах и забил один в большей части из них появляясь на замену.

Ранее появилась информация, что Захарян может покинуть клуб уже в зимнее трансферное окно.