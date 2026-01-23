Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев о будущих изменениях в лимите на легионеров в российской Премьер-лиге по футболу.

Михаил Дегтярев globallookpress.com

«Мы ужесточили лимит. У государства есть инструмент. Сколько будет на поле иностранцев, надо ли брать налог на участие иностранцев, как будут функционировать академии? У государства одно решение — приказ. Будет пять иностранных футболистов с 2028 года, и точка», — приводит слова министра издание ТАСС.

В сезоне 2025/26 клубы РПЛ имеют право вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 из них одновременно.