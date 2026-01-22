В матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов «Ювентус» в родных стенах переиграл «Бенфику» со счетом 2:0.

Уэстон Маккенни globallookpress.com

Первый тайм прошел без голов, а во второй половине встречи забить смогли Кефрен Тюрам на 55-й минуте и Уэстон Маккенни на 64-й минуте.

Результат матча Ювентус Турин 2:0 Бенфика Лиссабон 1:0 Хефрен Тюрам 55' 2:0 Уэстон Маккенни 64' Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Пьер Калюлю, Бремер, Ллойд Келли, Андреа Камбьязо ( Хуан Кабаль 70' ), Мануэль Локателли, Хефрен Тюрам, Уэстон Маккенни, Фабио Миретти ( Шику Консейсау 46' ), Кенан Йылдыз, Джонатан Дэвид ( Луа Опенда 70' ) Бенфика: Даниэль Бырлиджа, Самуэль Даль, Николас Отаменди, Томаш Араужу, Амар Дедич, Андреас Шельдеруп ( Энцо Барренечеа 69' ), Георгий Судаков ( Франьо Иванович 69' ), Фредрик Аурснес, Леандро Баррейро Мартинс, Вангелис Павлидис, Джанлука Престианни ( Жуан Регу 77' ) Жёлтая карточка: Мануэль Локателли 49' (Ювентус)

Статистика матча 4 Удары в створ 2 4 Удары мимо 4 48 Владение мячом 52 4 Угловые удары 6 2 Офсайды 0 10 Фолы 3

Благодаря победе «Ювентус» смог набрать 12 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице Серии А. «Бенфика» с 6 баллами идет 30-й.