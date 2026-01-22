В матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов «Ювентус» в родных стенах переиграл «Бенфику» со счетом 2:0.
Первый тайм прошел без голов, а во второй половине встречи забить смогли Кефрен Тюрам на 55-й минуте и Уэстон Маккенни на 64-й минуте.
Результат матча
ЮвентусТурин2:0БенфикаЛиссабон
1:0 Хефрен Тюрам 55' 2:0 Уэстон Маккенни 64'
Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Пьер Калюлю, Бремер, Ллойд Келли, Андреа Камбьязо (Хуан Кабаль 70'), Мануэль Локателли, Хефрен Тюрам, Уэстон Маккенни, Фабио Миретти (Шику Консейсау 46'), Кенан Йылдыз, Джонатан Дэвид (Луа Опенда 70')
Бенфика: Даниэль Бырлиджа, Самуэль Даль, Николас Отаменди, Томаш Араужу, Амар Дедич, Андреас Шельдеруп (Энцо Барренечеа 69'), Георгий Судаков (Франьо Иванович 69'), Фредрик Аурснес, Леандро Баррейро Мартинс, Вангелис Павлидис, Джанлука Престианни (Жуан Регу 77')
Жёлтая карточка: Мануэль Локателли 49' (Ювентус)
Благодаря победе «Ювентус» смог набрать 12 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице Серии А. «Бенфика» с 6 баллами идет 30-й.