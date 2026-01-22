Пресс-служба немецкого футбольного клуба «Шальке» сообщила о подписании контракта с боснийским нападающим Эдином Джеко.

Эдин Джеко globallookpress.com

Соглашение рассчитано до конца текущего сезона. 39-летний футболист будет играть за «Шальке», выступая под номером 10. Джеко стал известен благодаря выступлениям за «Манчестер Сити», где он завоевал множество трофеев, в том числе титул чемпиона Англии.

В текущем сезоне Джеко принял участие в 18 матчах за «Фиорентину» клуб во всех турнирах, забив два гола и отдав одну результативную передачу.