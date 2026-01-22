Защитник «Зенита» Игорь Дивеев поделился эмоциями после дебюта за «сине-бело-голубых» в товарищеском матче против «Шанхай Порт» (4:1).

Игорь Дивеев — защитник «Зенита» t.me/diveevigor78

«Всем привет и всех с победой! Рад сыграть первый матч за "Зенит". Отдельное спасибо нашим болельщикам! Читаю все ваши комментарии. Впереди много работы! Сборы продолжаются!

А ещё говорят, что форма мне идёт! Приятно слышать, поверю», — написал Дивеев в своем телеграм-канале.

Напомним, что Дивеев перешел из ЦСКА в «Зенит» в результате обмена. В стан московских армейцев отправился нападающий Лусиано Гонду.