Защитник «Зенита» Игорь Дивеев поделился эмоциями после дебюта за «сине-бело-голубых» в товарищеском матче против «Шанхай Порт» (4:1).

Игорь Дивеев — защитник «Зенита» t.me/diveevigor78

«Всем привет и всех с победой!  Рад сыграть первый матч за "Зенит".  Отдельное спасибо нашим болельщикам!  Читаю все ваши комментарии.  Впереди много работы!  Сборы продолжаются!

А ещё говорят, что форма мне идёт!  Приятно слышать, поверю», — написал Дивеев в своем телеграм-канале.

Напомним, что Дивеев перешел из ЦСКА в «Зенит» в результате обмена.  В стан московских армейцев отправился нападающий Лусиано Гонду.