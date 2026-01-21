«Тоттенхэм» по итогам этого матча набрал 14 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице. «Боруссия» с 11 баллами идет 12-й.

Отметим, что «Боруссия» с 24-й минуты играла в меньшинстве из-за удаления Даниеля Свенссона .

На 14-й минуте встречи счет открыл Кристиан Ромеро , а на 37-й минуте окончательный результат на табло установил Доминик Соланке .

В матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов лондонский «Тоттенхэм» на своем поле переиграл дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0.

