В матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов лондонский «Тоттенхэм» на своем поле переиграл дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0.
На 14-й минуте встречи счет открыл Кристиан Ромеро, а на 37-й минуте окончательный результат на табло установил Доминик Соланке.
Отметим, что «Боруссия» с 24-й минуты играла в меньшинстве из-за удаления Даниеля Свенссона.
Результат матча
ТоттенхэмЛондон2:0Боруссия ДДортмунд
1:0 Кристиан Ромеро 14' 2:0 Доминик Соланке 37'
Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Кристиан Ромеро, Кевин Дансо, Дестини Удоджи, Джед Спенс, Педро Порро, Арчи Грей, Лукас Бергвалль, Ксави Симонс, Вильсон Одобер, Доминик Соланке (Рандаль Коло Муани 71')
Боруссия Д: Грегор Кобель, Даниэль Свенссон, Ян Коуту (Максимилиан Байер 76'), Рами Бенсебаини, Нико Шлоттербек, Вальдемар Антон, Карим Адейеми (Фабиу Силва 64'), Феликс Нмеча (Карни Чуквуэмека 65'), Серу Гирасси (Юлиан Рюэрсон 46'), Юлиан Брандт (Эмре Джан 46'), Джоб Беллингем
Жёлтые карточки: Арчи Грей 86' — Юлиан Рюэрсон 86'
Красная карточка: Даниэль Свенссон 24' (Боруссия Д)
«Тоттенхэм» по итогам этого матча набрал 14 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице. «Боруссия» с 11 баллами идет 12-й.