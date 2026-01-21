«Олимпиакос» одержал победу над «Байером» (2:0) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
У хозяев голы записали на свой счет Коштинья на 2-й минуте и Мехди Тареми на 45+1-й минуте.
Результат матча
ОлимпиакосПирей2:0БайерЛеверкузен
1:0 Жоау да Кошта 2' 2:0 Мехди Тареми 45+1'
Олимпиакос: Константинос Цолакис, Панайотис Рецос, Лоренцо Пирола (Жулиан Бьянкон 74'), Франсиско Ортега, Родинеи, Жоау да Кошта, Сантьяго Эссе, Христос Музакитис (Дани Гарсия 75'), Франциско Мачадо (Лоренсо Шипиони 82'), Желсон Мартинш (Бруно Оньемаечи 79'), Мехди Тареми (Айюб Эль-Кааби 75')
Байер: Янис Бласвих, Алехандро Гримальдо, Луак Баде, Джарелл Куанса, Алейш Гарсия, Эсекиэль Фернандес, Роберт Андрих, Кристиан Мишель Кофане (Артур 70'), Эрнест Поку (Montrell Culbreath 81'), Ибрахим Маца (Патрик Шик 70'), Лукас Васкес (Малик Тилльман 58')
Жёлтые карточки: Панайотис Рецос 5', Мехди Тареми 73' — Кристиан Мишель Кофане 29'
После этого матча «Олимпиакос» занимает 22-е место в таблице с 8-ю очками в активе. «Байер» — на 19-й позиции (9).