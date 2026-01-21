После этого матча «Олимпиакос» занимает 22-е место в таблице с 8-ю очками в активе. «Байер» — на 19-й позиции (9).

У хозяев голы записали на свой счет Коштинья на 2-й минуте и Мехди Тареми на 45+1-й минуте.

«Олимпиакос» одержал победу над «Байером» (2:0) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

