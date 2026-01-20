Главный тренер «Рубина» Франк Артига высказался о текущем положении дел казанцев в РПЛ.

Франк Артига globallookpress.com

«Могу сказать, что клуб сейчас находится в хорошем положении, команда по турнирной таблице занимает неплохую позицию. Но "Рубин" — это клуб с амбициями и казанцы хотят сделать шаг вперед, чтобы конкурировать с топ-клубами, которые сейчас борются за высокие места в чемпионате. И руководство клуба посчитало, что смена игрового стиля может помочь команде претендовать на эти высокие позиции. Все снова хотят увидеть "Рубин" таким, каким он был несколько лет назад. Надеюсь, это скоро случится.

Что касается команды и игроков: для меня было важным, приехав сюда, увидеть хорошую атмосферу, сплоченный коллектив и команду, готовую работать. Так и случилось. Я очень рад и благодарен за то, как меня приняли в команде», — цитирует Артигу пресс-служба клуба.

«Рубин» в настоящий момент занимает седьмое место в РПЛ, набрав 23 очка за 18 встреч.

49-летний испанский специалист подписал с казанским клубом контракт до лета 2027 года. Он сменил на этом посту Рашида Рахимова.