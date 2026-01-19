Известный российский специалист Валерий Непомнящий высказался о переходе защитника Игоря Дивеева из ЦСКА в «Зенит».

«Наверное, Дивеев — лучший центральный защитник среди россиян.  Вот эта травматичность — это тоже такой момент.  В одной команде так, придёт в другую команду, может, у него всё это закончится.  Я не сомневаюсь, что Дивеев будет играть в основе "Зенита".  С приглашением Игоря клуб решает проблему с лимитом.  Думаю, это и для Дивеева новый вызов.

Не совсем понял его ситуацию с уходом из ЦСКА, но понимаю, что для игрока это не самый плохой вариант.  Он ушёл в "Зенит" — одну из сильнейших команд нашей страны.  Борьба за титулы — как само собой разумеющееся.  И в спортивном, и в финансовом плане Дивеев далеко не проиграл с этим переходом в Зенит», — цитирует Непомнящего «Чемпионат».

Напомним, что Дивеев перешел в «Зенит» в обмен на нападающего Лусиано Гонду.  Питерцы доплатили за трансфер 2 млн евро.