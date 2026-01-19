Генеральный директор «Пари НН» Виталий Карасев высказался о будущем в команде нападающего Хуана Боселли.

Хуан Боселли globallookpress.com

«На данный момент Боселли — наш игрок. Он тренируется на сборе. Да, интерес к нему был и достаточно предметный. Три дня назад "Краснодар" вышел из сделки. Я знаю, что есть ещё ряд запросов по Боселли. Думаю, в течение января ситуация стабилизируется, и мы поймём, продаём Хуана или нет», — приводит слова Карасева «Матч ТВ».

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Боселли станет футболистом «Краснодара», а в обратном направлении последует нападающий Александр Кокшаров.

В этом сезоне уругваец сыграл за «Пари НН» 20 матчей и забил в них 10 голов. Сейчас на Transfermarkt его оценивают в € 1,5 млн.