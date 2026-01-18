В матче 21-го тура итальянской Серии «Фиорентина» на выезде взяла верх над «Болоньей» со счетом 2:1.
Открыли счет в игре «фиалки» усилиями Роландо Мандрагоры на 19-й минуте. Роберто Пикколи на 45-й минуте смог удвоить преимущество гостей. Хозяева смогли отквитать только один мяч усилиями Джованни Фаббиана на 88-й минуте.
Результат матча
БолоньяБолонья1:2ФиорентинаФлоренция
0:1 Роландо Мандрагора 19' 0:2 Роберто Пикколи 45' 1:2 Джованни Фаббиан 88'
Болонья: Федерико Равалья, Эмиль Хольм (Надир Цортеа 46'), Николо Казале, Торбьёрн Хеггем, Хуан Миранда, Томмазо Побега (Льюис Фергюсон 73'), Ремо Фройлер (Никола Моро 46'), Николо Камбьяги, Риккардо Орсолини (Джованни Фаббиан 46'), Йенс Одгор (Джонатан Роу 46'), Сантьяго Кастро
Фиорентина: Давид де Хеа, Фабьяно Паризи (Никколо Фортини 80'), Робин Гозенс, Марин Понграчич, Пьетро Комуццо, Шер Ндур (Марко Брешианини 72'), Николо Фаджоли (Лука Раньери 90'), Роландо Мандрагора (Симон Зом 72'), Альберт Гудмундссон (Манор Соломон 73'), Роберто Пикколи, Dodo
Жёлтые карточки: Эмиль Хольм 38' (Болонья), Хуан Миранда 77' (Болонья), Льюис Фергюсон 90+1' (Болонья)
По итогам этого матча «Фиорентина» имеет в своем активе 17 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице. «Болонья» с 30 баллами идет восьмой.