В матче 21-го тура итальянской Серии «Фиорентина» на выезде взяла верх над «Болоньей» со счетом 2:1.

Открыли счет в игре «фиалки» усилиями Роландо Мандрагоры на 19-й минуте. Роберто Пикколи на 45-й минуте смог удвоить преимущество гостей. Хозяева смогли отквитать только один мяч усилиями Джованни Фаббиана на 88-й минуте.

Результат матча Болонья Болонья 1:2 Фиорентина Флоренция 0:1 Роландо Мандрагора 19' 0:2 Роберто Пикколи 45' 1:2 Джованни Фаббиан 88' Болонья: Федерико Равалья, Эмиль Хольм ( Надир Цортеа 46' ), Николо Казале, Торбьёрн Хеггем, Хуан Миранда, Томмазо Побега ( Льюис Фергюсон 73' ), Ремо Фройлер ( Никола Моро 46' ), Николо Камбьяги, Риккардо Орсолини ( Джованни Фаббиан 46' ), Йенс Одгор ( Джонатан Роу 46' ), Сантьяго Кастро Фиорентина: Давид де Хеа, Фабьяно Паризи ( Никколо Фортини 80' ), Робин Гозенс, Марин Понграчич, Пьетро Комуццо, Шер Ндур ( Марко Брешианини 72' ), Николо Фаджоли ( Лука Раньери 90' ), Роландо Мандрагора ( Симон Зом 72' ), Альберт Гудмундссон ( Манор Соломон 73' ), Роберто Пикколи, Dodo Жёлтые карточки: Эмиль Хольм 38' (Болонья), Хуан Миранда 77' (Болонья), Льюис Фергюсон 90+1' (Болонья)

Статистика матча 3 Удары в створ 4 7 Удары мимо 4 61 Владение мячом 39 7 Угловые удары 1 0 Офсайды 2 13 Фолы 13

По итогам этого матча «Фиорентина» имеет в своем активе 17 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице. «Болонья» с 30 баллами идет восьмой.