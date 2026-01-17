Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение своей команды в матче 22-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (0:2).

Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити» globallookpress.com

«Победила сильнейшая команда. Она была сильнее. Когда соперник сильнее, надо это принять. У него была энергия, которой не хватало нам, так что мои поздравления.

У "МЮ" были моменты в конце игры, а мы пропустили ужасные голы. Мы не контролировали игру. Хотя можно говорить о том или ином действии, мы должны анализировать игру в целом — и соперник был лучше.

Мы ни разу не создали угрозу, не сделали ни одного навеса, ни одного движения для того, чтобы победить. Дело не в одном футболисте», — сказал Гвардиола BBC.

После этого матча «Манчестер Сити» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 43 очками в активе. В следующем поединке «горожане» сыграют против «Буде-Глимта» 20-го января в Лиге чемпионов.